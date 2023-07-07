Yeni sezonda kullanılacak futbol topu belli oldu: Türkiye'ye özgü motiflerden ilham alındı

Yeni sezonda kullanılacak futbol topu belli oldu.
Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel ligler top sponsoru Puma arasındaki iş birliğinin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu olan yeni Puma Orbita modeli taraftarların beğenisine sunuldu. Global spor markası Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak." denildi.
TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MOTİFLERDEN İLHAM ALINDI
Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor.
"FIFA Quality Pro" statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor. Kullanılan POE köpük materyali, topun temas hassasiyetini artırarak daha sağlam bir dokunuş hissi sağlıyor. Topun 1.2 mm kalınlığındaki ve 3 boyutlu bir dokuya sahip PU dış yüzeyi, aerodinamik yapıyı iyileştirirken, aşınmalara karşı dayanıklılığı da artırıyor. Kullanılan Puma Air Lock (PAL) teknolojisine sahip valf da optimal hava koruması sağlıyor.
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