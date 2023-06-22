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Yeni sezonda Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor: Maliyeti 8 milyon euro

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sisteminin yeni sezonda geleceğini ifade etti. Büyükekşi bu sistemin maliyetinin ise 8 milyon euro olduğunu açıkladı.

Yeni sezonda Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor: Maliyeti 8 milyon euro

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

"SİSTEMİ YENİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ"

Büyükekşi, "4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Herhalde birkaç hafta içinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz." dedi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

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