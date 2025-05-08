Yeni sezonun transfer tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

Birinci transfer dönemi 30 Haziran 2025-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci transfer dönemi ise 5 Ocak 2026-10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir"

