Yeni sezonun transfer tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu transfer tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer dönemi tarihlerini duyurdu.
Birinci transfer dönemi 30 Haziran 2025-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci transfer dönemi ise 5 Ocak 2026-10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir"
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