Yeni spor yasası teklifi Meclis'te

Yasa teklifiyle, dernek statüsündeki kulüpler, Anonim Şirket olabilecek.



Kulüp başkanları ve yöneticilerin yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulmaları sağlanacak. Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak.



Teklifle kulüplerdeki kayıt dışılığın da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, ödemelerin bankadan yapılmaması durumunda yöneticiler, oluşan zarardan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklar ayrıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecekler.

Düzenleme ile son olarak menajerlik sistemi de değişiyor. Menajerlik sözleşmesine ve ücretine üst sınır getiriliyor.

