Yeni takımıyla ilk maçına çıktı, galibiyeti getiren golü attı
10.07.2026 19:47
İlhan Fakılı
Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Slovakya’daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Avusturya’nın Mattersburg takımı ile Pappelstadion’da karşılaştı.
Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0 mağlup etti.
İLK MAÇ İLK GOL
Beşiktaş oyuncusu İlhan Fakılı karşılaşmada görev aldı ve siyah beyazlılarda ilk golünü Fakılı kaydetti.
Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile başladı.
35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KARDEŞİYLE RAKİP OLACAKLAR
İlhan Fakılı'nın ağabeyi Kenan Fakılı da Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'da forma giyiyor.
20 yaşındaki futbolcu Fransa'dan Türkiye'ye gelmişti.