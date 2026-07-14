Yeni transfer bugün İstanbul'da. Fenerbahçe'den bir bomba daha | Galatasaray'da ayrılık | Beşiktaş bitirdi | Trabzonspor cevap bekliyor

FENERBAHÇE'DE RASHFORD SESLERİ

Mason Greenwood'un transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'de resmi imza için artık saatler sayılırken Başkan Aziz Yıldırım sol kanat için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Ademola Lookman ya da Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. (Fanatik)