Yeni transfer bugün İstanbul'da. Fenerbahçe'den bir bomba daha | Galatasaray'da ayrılık | Beşiktaş bitirdi | Trabzonspor cevap bekliyor
14.07.2026 08:52
NTV
Futbolda Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
08:45
TROSSARD GELİYOR
Leandro Trossard, bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. (TRT Spor)
08:25
GALATASARAY'DA AYRILIK
Galatasaray Yönetimi'nin, Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan toplantıda sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncuya uygun bir teklif getirilmesi halinde transfer sürecinde kolaylık sağlayacaklarını ilettiği belirtildi. 30 yaşındaki savunmacının ise şimdiden yeni adresi için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kaan Ayhan'ın Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde olduğu öğrenilirken, kariyerine yeniden Almanya'da devam etme ihtimalinin de masada olduğu kaydedildi. (Fanatik)
08:20
RÜYANIN ADI FODEN
Forvet arkası pozisyonu için dünya yıldızlarıyla masaya oturan Galatasaray'ın son gözdesi Manchester City'nin süperstarı Phil Foden oldu. 70 milyon Euro piyasa değeri olan 10 numara için sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı. (Fanatik)
08:10
FENERBAHÇE'DE KANTE KARARI
Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye kulüp arıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncunun yüksek maaşından çıkmak istiyor. (Akşam)
08:05
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF CEBALLOS
Transferde vites artıran ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Ceballos'u transfer listesine ekledi. (Fotomaç)
08:00
FENERBAHÇE'DE RASHFORD SESLERİ
Mason Greenwood'un transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'de resmi imza için artık saatler sayılırken Başkan Aziz Yıldırım sol kanat için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Ademola Lookman ya da Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. (Fanatik)
07:45
TRABZONSPOR YANIT BEKLİYOR
Trabzonspor, Prestianni için bonuslarla birlikte 18 milyon euroya kadar çıktı. Yönetim bu rakamın 10 milyon euro'sunu peşin olarak ödeyebileceğini Benfica'ya iletti. Gelecek yanıt bekleniyor. (Fanatik)
07:40
CHERIF'E CİDDİ İLGİ
Sidiki Cherif'i Suudi Arabistan ve Katar'da ciddi şekilde takip eden kulüpler var. Fenerbahçe'ye kısa süre için resmi teklif ulaşması beklenirken, masaya konacak teklifin sarı-lacivertlilerin ödediği bonservisin üzerinde olacağı konuşuluyor. Cherif'in Fenerbahçe'ye maliyeti kiralama bedeliyle birlikte 22 milyon euro olmuştu. (Takvim)
07:20
ÖZBEK, CAMAVINGA'NIN PEŞİNDE
Galatasaray, Camavinga'yı kiralamak istiyor. Dursun Özbek'in yakından takip ettiği Fransız yıldız için girişimler başlıyor. (Fotomaç)