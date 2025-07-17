Yeni transfer gelmeyi geciktirdi, Beşiktaş vazgeçti
Beşiktaş, yeni transferi Kyle Walker-Peters’tan vazgeçtiğini açıkladı.
Beşiktaş, daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Kyle Walker-Peters’tan vazgeçtiğini duyurdu.
Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmişti.
BİR KEZ DAHA EK SÜRE TALEBİ
Beşiktaş, futbolcunun bir kez daha ek süre talebinde bulunduğunu ifade etti.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.
Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.
Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.
Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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