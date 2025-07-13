Yeni transfer, İtalya'da olay oldu: "Fenerbahçe, Milan'la dalga geçti!"
Fenerbahçe'nin Archie Brown'u kadrosuna katması, İtalya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Yaz transfer dönemine sessiz başlayan ancak sonrasında takviyelerini bir bir gerçekleştiren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Archie Brown'ı katmıştı.
Belçika ekibi Gent'ten sarı - lacivertlilere gelen savunma oyuncusunun transferi, İtalya'da gündeme oturdu.
"FENERBAHÇE BAŞKANI BENİ ARADI"
Fenerbahçe'nin transferi için Milan'la karşılaştığı ve son anda bitirdiği Brown, "Milan ile anlaşma tamamdı. Daha sonra gece saatlerinde Fenerbahçe Başkanı beni aradı ve her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini anladım." ifadelerini kullanmıştı.
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Brown için hazırladığı transfer videosunu manşetine taşıdı.
"FENERBAHÇE, MILAN'LA DALGA GEÇTİ"
Gazete, "Pizzadan kebaba: Fenerbahçe, Milan'la dalga geçti!" başlığıyla transfer paylaşımının ayrıntılarını okuyucularına taşıdı.
Archie Brown'ın aslında Milano'ya gideceği fakat Fenerbahçe'nin araya girerek transferi bitirdiği anlatılan haberde, videoda geçen konuşmalara da yer verildi.
Sarı - lacivertli kulübün transfer videosunda, açık olan radyodan "Genç İngiliz yetenek Archie Brown, İtalya'ya inmeye hazırlanıyor. İlgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de vardı ama sonunda tercihini Milano'dan yana yapmış gibi görünüyor." sözleri duyuldu.
Daha sonra Brown, radyodaki kanalın değişmesini istedi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi şöyle açıklandı:
"Flaş haber! Archie Brown İstanbul'da ve artık resmen Fenerbahçe oyuncusu!"
Videoda ayrıca Brown'ın pizza yerine lahmacunu seçmesine ve lahmacun sardığı görüntülere de yer verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Archie Brown
- İtalya
- Fenerbahçe