Yeni transfer, İtalya'da olay oldu: "Fenerbahçe, Milan'la dalga geçti!"

Yaz transfer dönemine sessiz başlayan ancak sonrasında takviyelerini bir bir gerçekleştiren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Archie Brown'ı katmıştı.



Belçika ekibi Gent'ten sarı - lacivertlilere gelen savunma oyuncusunun transferi, İtalya'da gündeme oturdu.

"FENERBAHÇE BAŞKANI BENİ ARADI"



Fenerbahçe'nin transferi için Milan'la karşılaştığı ve son anda bitirdiği Brown, "Milan ile anlaşma tamamdı. Daha sonra gece saatlerinde Fenerbahçe Başkanı beni aradı ve her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini anladım." ifadelerini kullanmıştı.