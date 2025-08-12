Yeni transferden kötü başlangıç: Sezonun ilk maçında çapraz bağları koptu
Kocaelispor'da Mateusz Wieteska'dan kötü haber geldi. Sezonun ilk maçında ön çapraz bağları koptu.
16 yıl aradan sonra Trabzonspor deplasmanıyla Süper Lig serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Mateusz Wieteska'dan kötü haber geldi.
Deneyimli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Savunma oyuncunun sağlık durumuyla yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.
Mateusz Wieteska
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Trabzonspor