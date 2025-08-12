NTV.COM.TR

Yeni transferden kötü başlangıç: Sezonun ilk maçında çapraz bağları koptu

Kocaelispor'da Mateusz Wieteska'dan kötü haber geldi. Sezonun ilk maçında ön çapraz bağları koptu.

16 yıl aradan sonra deplasmanıyla serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Mateusz Wieteska'dan kötü haber geldi.

Deneyimli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Savunma oyuncunun sağlık durumuyla yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

