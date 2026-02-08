Yeni transferin golü yetmedi, Beşiktaş Dolmabahçe'de 2 puan bıraktı

Beşiktaş Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Maçta 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar skoru 2-2'ye getirdi. Beşiktaş'ın golleri Hyeon-gyu Oh ve Orkun'dan geldi.



Yeni golcü Hyeon-gyu Oh ilk maçında yeni takımında golle tanışmış oldu. Beşiktaş bu skorla puanını 57 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Asllani kırmızı kart ve Bilal Toure sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

YALÇIN'DAN 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK



Teknik Direktör Sergen Yalçın, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçının 11’ine göre 9 değişiklikle sahaya çıktı.



Yalçın; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Jota Silva, Devrim Şahin ve El Bilal Toure yerine Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder ve Hyeon-Gyu Oh’a görev verdi.

Maç sonucu: Beşiktaş 2 - Alanyaspor 2



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



1' Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, 40. saniyede sarı kart gördü.

9' Güven Yalçın'ın golüyle Alanya 1-0 öne geçti. Yalçın eski takımı Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.

16' Yalçın'ın golüyle Alanyaspor farkı 2'ye getirdi. Yalçın ligde bu sezon 5 golünün 3'ünü Beşiktaş'a attı.



33' Orkun Kökçü'nün golüyle Beşiktaş skoru 2-1 yaptı



45' Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh sarı kart gördü

İKİNCİ DEVRE



54^' Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ilk golünü attı: 2-2

90+6' Maç sona erdi