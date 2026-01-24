Yeni transferler de çare olmadı, evlerinde üç yediler
24.01.2026 17:44
Süper Lig'de Kayserispor, evinde Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretine devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Zecorner Kayserispor- RAMS Başakşehir maçın konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dikkat çeken transferlere imza atan Kayseri'nin bu sonuçla galibiyet hasreti sekiz maça çıktı. Başakşehir ise üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen’in sert şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Harit pasını Shomurodov'a çıkardı. Rakiplerini geçen Shomurodov’un vuruşunda kaleci Bilal, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Shomurdov'un sol taraftan ceza sahası içine girip vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çeldi.
Pozisyonun devamında boşta kalan topa hamle yapan Ramazan Civelek, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2
86. dakikada sağ kanattan Shomurodov’un ara pasıyla ceza sahası içine giren Costa, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
NOTLAR
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Selke (dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (dk. 67 k.k.), Costa (dk. 86) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)