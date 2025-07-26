Yeniden buluştular: Rodrigo de Paul ile Messi'nin yanına gitti
Messi'nin takımı Inter Miami, Rodrigo de Paul’u kadrosuna kattığını açıkladı.
Atletico Madrid forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, milli takımdan takım arkadaşı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'ye transfer oldu.
Atletico Madrid kulübü, resmi olarak transferi duyurdu.
2021 yılından beri Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul, Arjantin Milli Takımı'nda yıldız oyuncu Lionel Messi ile yakaladığı uyumla sık sık gündem oluyordu.
KARİYERİ VE PERFORMANSI
31 yaşındaki Paul daha önce Valencia, Racing Club ve Udinese gibi takımlarda da oynamıştı.
Geçtiğimiz yıl 53 maça çıkan Paul, 3 gol 10 asist yapmıştı.
Aterriza otro campeón del mundo a Miami. Bienvenido, Rodri! 🇦🇷🤩— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2025
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