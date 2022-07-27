Yenilenen Galatasaray Adası açıldı

Galatasaray camiası, yenilenen Galatasaray Adası'nın açılışında bir araya geldi.



Kuruçeşme sahili açıklarındaki adanın açılış törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Faruk Süren, Adnan Polat ve Burak Elmas ile çok sayıda kulüp üyesi katıldı.



Dursun Özbek, açılışta yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Galatasaray Adası'nda buluştuklarını belirterek, "Bugün siz değerli üyelerimize verdiğimiz sözlerden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Seçimden sonra adamızda görmek istemediğimiz görüntüyü değiştirmek, tekrar adamızda buluşabilmek için çok sıkı çalıştık. 24 gün gibi bir sürede adayı o enkaz halinden bu hale getirdik. Bu olağanüstü çabanın sonunda burada beraberiz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Adası'nın üç bölümden oluştuğunu ve bir bölümünün Galatasaray Kulübünün tapulu malı olduğunu aktaran Özbek, "Fakat iki parsel bize ait değildi. Milli Emlak'a ait bu iki bölgenin üst kullanım hakkını 30 yıl için aldık. Bu çok önemli. Burada birçok kişinin emeği geçti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, sonra da değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu işin yapılması için çok büyük destek verdiler." diye konuştu.



Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın tekrar kulüp idaresine geçmesinde ve yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Özbek, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirecekleri olağanüstü bütçe ve yetki genel kurullarına tüm üyeleri davet etti.