Yenilgisiz Göztepe'ye sakat futbolculardan iyi haber

Son olarak Alanyaspor'u 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonraki maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 2020-2021'in ikinci yarısında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 2021-2022'de deplasmandan 2-2'lik beraberlik döndü. İzmir'deki maçı 2-0 kaybetti.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Göz-Göz, geçen sezon da Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaramadı. Alanya'daki randevu 1-1 berabere sonuçlanırken, İzmir'de kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Göztepe geçen sezon Alanyaspor'a yenilerek Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk puan kaybını da yaşamıştı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Benin Milli Takımı'na katılan ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da hazır olduğu kaydedildi.

Göztepe'de omzundan sakatlık geçiren sağ kanat Ogün Bayrak'ın ise tedavisine devam ediliyor.

