Yenişehir Belediyespor'da milli transfer

Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Yenişehir Belediyespor, kurduğu takımla lige iddialı başlayacak.

Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı son olarak milli voleybolcu Mehmet Almaz’ı renklerine bağladı.

Olimpiyat şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan takımda oynayan Mehmet Almaz, yeni sezonda Yenişehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

HEDEF 1. LİG



Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Yenişehir Belediyespor’a imzayı atan Mehmet Almaz, “Yeni bir takım kuruldu ve bu takımda yer almaktan dolayı mutluyum. Hedeflerimiz var, mutlaka 1. Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben de bu hedef doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bir ağabey olarak takımdaki arkadaşlarıma yardımcı olacağım ve 1. Lig’e çıkacağız” dedi.



KORAY AYDIN: "ÇOK İDDİALI BİR TAKIM OLUŞTURDUK"



Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın da, “2024-2025 Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım oluşturduk. Bu takım, hem Yenişehir’e başarıyı getirecek hem de üst lige çıkarak başarısını taçlandıracaktır. Yenişehirlilerin ağırlıkta olduğu bir takım oluşturduk. Tüm sporcularımız uyum içerisinde özveriyle çalışacaktır. İlk hedefimiz 1. Lig. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.