Yer Kadıköy, hedef Şampiyonlar Ligi: Jose Mourinho'nun planı ise "Cehennem!"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.



Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?



Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MOURINHO: "KADIKÖY CEHENNEMİNE HOŞ GELDİNİZ"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Hollandalı bir gazetecinin "Daha önce hiç De Kuip'te kazanamadınız." söylemi sonrası Portekizli çalıştırıcı, "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. (Gülerek) Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi (Hollandalı gazeteciler) de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. İyi bir dost olduk. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz." şeklinde yanıt vermişti.

"SPECIAL ONE" NEYİN SİNYALİNİ VERDİ? Peki Jose Mourinho'nun "Cehenneme hoş geldiniz" cümlesinin altında nasıl bir plan yatıyor?



Sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı tabii ki Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı atmosferden söz ederken, bir yandan da takımının oynayacağı oyuna dair de alt metin barındıran bir cümle kurdu.



Kaleyi yeniden İrfan Can Eğribayat'a emanet etmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcının savunma hattında ise Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo ve Brown'u değerlendirmesi bekleniyor.



Hücumda üçlü, savunmada ise beşli bir sistem kuracak olan Mourinho'nun orta saha ikilisi Fred ve Amrabat'tan oluşacak. İki ismin önünde Szymanski'nin oynaması beklenirken, Fenerbahçe'nin ilk maçtan farklı olarak çift forvetle sahada olması öngörülüyor. ÇİFT SANTRFOR



Bu noktada da En-Nesyri ve Jhon Duran ikilisi formanın en güçlü adayları konumunda.

ŞİFRE: BASKI VE ERKEN GOL



Jose Mourinho'nun "cehennem" sözünün karşılığını sarı-lacivertli taraftarlardan alabilmek için Feyenoord'u adeta boğması gerekiyor.



Rakibinin geriden oyun kurmasına izin vermeyecek olan Fenerbahçe'nin, ön alan baskısıyla kazanılan toplarla direkt kaleye yönelmesi, ilk dakikalarda gelecek bir golün habercisi olacak.

"CEHENNEM" PLANI



Sarı-lacivertlilerin santrforları En-Nesyri ve Jhon Duran ile başlayacak olan yoğun baskıya topun rakipte olduğu anlarda sık sık karşısındaki isimleri bunaltan Sebastian Szymanski de eklenecek. Savunmayı öne kuracak olan sarı-lacivertliler, Fred ve Amrabat'tan da destek alarak rakibinin hücuma çıkmasını olabilecek en zor duruma getirecek.



Bu baskı oluştuğunda Jose Mourinho'nun bahsettiği "Kadıköy cehennemi" ifadesi anlam bulacak ve Fenerbahçe taraftarı da maçın tam anlamıyla içine girecek.



Takım boyunu kısaltmayı hedefleyen deneyimli teknik adam, golün gecikmesi durumunda ise İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı oyuna sürerek iki yıldızın yaratıcılığından faydalanmak isteyebilir. Gün sonunda nasıl bir sonuç çıkacak bilinmez ancak Jose Mourinho'nun "Kadıköy cehennemine hoş geldiniz" cümlesinde daha fazlasının yattığı öngörülebilir. RANGERS EŞLEŞMESİNDE DE BENZERİ OLMUŞTU Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşmişti. "HAYIR, BENCE BİTMEDİ" Kadıköy'de oynanan ilk maçta İskoç ekibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde moraller bozulmuşken teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana tur bitti mi diye sorarsanız hayır, bence bitmedi. 3-1 gerideyiz ve 90 dakika daha var. O yüzden bana göre henüz tur bitmedi." Rövanşta rakibine karşı tamamen üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıyı Szymanski'nin golüyle 1-0 üstün tamamlamıştı. İkinci devrede de yine Szymanski ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, durumu 2-0'a getirmişti. Maç boyunca birçok net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, 90+3. dakikada turu tamamen bitirmeye çok yaklaşmıştı. Youssef En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonu değerlendirememiş ve müsabaka uzatmaya gitmişti. Uzatmada aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, maçın penaltıya gitmesini engelleyememiş ve seri atışlar sonucu turnuvaya veda etmişti.