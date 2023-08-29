"Yerli Haaland" Bertuğ Yıldırım Fransa yolcusu

Fransa'nın Rennes takımı, Hatayspor'un forveti Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katacak.



Le Parisien'in haberine göre; Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 48 saat kala Rennes sürpriz bir hamle yaptı. Fransız takımının, Hatayspor'un genç golcüsüne imza attırmaya çok yakın.



Hatayspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcünün transferinin 31 Ağustos'a kadar duyurulması bekleniyor.



RENNES'DE İKİNCİ TÜRK



Transferin gerçekleşmesi halinde Yıldırım, Rennes'de forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Fransız takımı, 2021 yılında Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Doğan Alemdar'ı bu yaz Ligue 2 ekibi Troyes'a kiralık olarak göndermişti.



Kırmızı-beyazlı takımda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Bertuğ, bu sezon geri döndüğü Hatayspor'da ise 3 maçta 1 gole imza attı.

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