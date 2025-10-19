Yeşil beyazlı sevda sınır tanımıyor

Özellikle 3. Lig hedefine kilitlenilen Kars 36 Spor Asbaşkanı Tolgahan Reis'in Batman deplasmanı gibi kritik karşılaşmalara gidecek taraftarlar için ücretsiz otobüs tahsis etmesi, taraftarın deplasman coşkusunu zirveye taşıdı.

"Harbiler 36" başta olmak üzere Karsspor taraftar grupları, yeşil beyazlı ekibi desteklemek için gece yarısı kendileri için hazırlanan otobüs ile Batman’a gitti. Yeşil beyazlı taraftarlar bugün

Batman 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Sahası’nda yerini alarak Kars 36 Spor’a destek verecek.

Öte yandan Batman Sason Spor Kars 36 Spor karşılaşmasını Kahramanmaraş Bölgesi hakemlerinden Yahya Yenen yönetecek, Yönen’in yardımcılıklarını Furkan Yüksel ve Berat Kara yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Furkan Onur Sarıoğlan. Karşılaşma Saat 14.00’de başlayacak.