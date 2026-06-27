Yeşil Burun Adaları galibiyetsiz tur atladı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşılaştı.

Houston Stadı'nda oynanan maçı Fransız hakemler François Letexier, Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yönetti.

0-0 tamamlanan maçın 30'uncu dakikasında Suudi Arabistanlı savunma oyuncusu Hassan Al Tambakti, etrafında kimse yokken fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine Ali Lajami oyuna girdi.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden "Mavi Köpekbalıkları" lakaplı Yeşil Burun Adaları, gruptaki 3 maçında da berabere kalarak 3 puanla İspanya'nın ardından ikinci oldu ve son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Yeşil Burun Adaları, turnuvada 2 kez şampiyon olan Uruguay ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan'ı grupta geride bıraktı. İki ülke de turnuvayı 2 puanla tamamladı.

Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Miami Stadı'nda oynanacak son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak.

NAMAĞLUP UNVANI

Afrika'nın batı kıyısında 10 adadan oluşan ve nüfusu 525.000'in altında olan Yeşil Burun Adaları, turnuvanın grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi.

Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı 2010 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan Slovakya'dan sonra bunu başaran ilk takım oldu.