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Yeşil Burun Adaları sürprizi, Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı. Tek futbolcu listeye girdi

22.07.2026 21:43

Yeşil Burun Adaları sürprizi, Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı. Tek futbolcu listeye girdi
Reuters

Yeşi BUrun Adaları turnuvanın en çok konuşulan takımı olmuştu.

Batuhan Durmuş
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı. Listede Messi'nin yanı sıra Yeşil Burun Adaları'ndan da bir futbolcu yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu.
 

FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.
 

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:
 

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
 

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)
 

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)
 

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

Resmi Kurum