Yeşilyurt - Erciyes FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeşilyurt - Erciyes FK maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Yeşilyurt, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Erciyes FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



YEŞİLYURT - ERCİYES FK MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Yeşilyurt - Erciyes FK kozlarını paylaşacak. Malatya'da, Yeşilyurt Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.30’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.

