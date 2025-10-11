Yeşilyurtspor evinde ilk galibiyetini almak istiyor

Sezonun ilk maçında deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor’u 3-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Malatya Yeşilyurtspor, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Grupta şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 6 puan toplayan Malatya ekibi, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü karşısında galibiyet hasretini noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligde şu ana kadar sadece 1 kez galibiyet elde edebilen Malatya Yeşilyurtspor, oynadığı 2 iç saha maçında galibiyet yüzü göremedi. Turuncu yeşilliler, 5 haftalık süreçte oynadığı 2 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı.

Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü karşılaşması 12 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Saat 14.30’da başlayacak olan karşılaşmada Ertuğrul Kösterelioğlu, Fatih Etirli ve Ali İmran Genli hakem üçlüsü görev yapacak.