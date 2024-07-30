Yiğit Fidan kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alana Yiğit Fidan kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yiğit Fidan, 11 Mayıs 2005 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Oyuncu güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çekiyor.



Mücadeleci yapısıyla beğeni toplayan genç oyuncu geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giydi.



19 yaşındaki savunma oyuncusu Bursaspor ile sözleşmesini feshederken birçok takımdan transfer teklifi aldığı öne sürüldü.



Bursaspor formasıyla 2023-2024 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maça çıkan genç oyuncu 1 gol kaydeti.



Yiğit Fidan, Türkiye U19 takımı ile 17 maçta görev alırken son olarak oynanan Fransa, İspanya, Danimarka gibi maçlarda 90 dakika oynadı.

