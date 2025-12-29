Yıla damga vuran Süper Lig imzaları. Osimhen'in maliyeti rekor kırdı, Trabzonspor Uğurcan'la ilki başardı

Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini alarak rekor bir harcama yaptı.

Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde İtalyan takımı Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı-kırmızılı ekip, dünya futbol kamuoyunda ses getirdi. Takımın şampiyonluğundan büyük katkısı bulunan yıldız santrfor, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yüksek rakamlı teklifler alsa da Galatasaray'da kalmayı tercih etti.



75 MİLYON EURO



Sarı-kırmızılı kulüp de Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Galatasaray ayrıca Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için yaklaşık 31 milyon euro, milli kaleci Uğurcan Çakır için ise 27,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından İlkay Gündoğan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.



YILIN SATIŞ REKORU TRABZONSPOR'DA

2025 yılında Türk futbolunun satış rekorunu Trabzonspor elde etti.

Karadeniz temsilcisi, milli kaleci Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon euro bedelle Galatasaray'a sattı.

Bu transfer, 2025 yılında Türk futbolunun yaptığı en büyük satış olarak kayıtlara geçti.