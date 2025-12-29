Yıla damga vuran Süper Lig imzaları. Osimhen'in maliyeti rekor kırdı, Trabzonspor Uğurcan'la ilki başardı
29.12.2025 16:33
NTV - Haber Merkezi
2025 yılında Süper Lig'de dev maliyetli imzalar atıldı. Osimhen'in bonservisi tüm dünyada gündem olurken, Trabzonspor ise Uğurcan'la satış rekoru kırdı.
Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini alarak rekor bir harcama yaptı.
Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde İtalyan takımı Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı-kırmızılı ekip, dünya futbol kamuoyunda ses getirdi. Takımın şampiyonluğundan büyük katkısı bulunan yıldız santrfor, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yüksek rakamlı teklifler alsa da Galatasaray'da kalmayı tercih etti.
75 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı kulüp de Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırdı.
Galatasaray ayrıca Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için yaklaşık 31 milyon euro, milli kaleci Uğurcan Çakır için ise 27,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından İlkay Gündoğan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
YILIN SATIŞ REKORU TRABZONSPOR'DA
2025 yılında Türk futbolunun satış rekorunu Trabzonspor elde etti.
Karadeniz temsilcisi, milli kaleci Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon euro bedelle Galatasaray'a sattı.
Bu transfer, 2025 yılında Türk futbolunun yaptığı en büyük satış olarak kayıtlara geçti.
Bordo-mavili kulüp, Uğurcan transferinden ayrıca şarta bağlı bonusun gerçekleşmesi durumunda 3 milyon euro daha kazanacak.
DİĞER ÖNE ÇIKAN İMZALAR
Trendyol Süper Lig kulüpleri, 2025 yılında birçok önemli transfere imza attı.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, ocak ayında Anderson Talisca, Milan Skriniar'ı transferi etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon başında ise Ederson, Marco Assensio, Kerem Aktürkoğlu, John Duran, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez gibi önemli futbolcularla sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, bedelsiz kiraladığı Orkun Kökçü için şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girmesi durumunda Benfica'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca Tammy Abraham, Vaclav Cerny, Wilfried Ndidi, El Bilal Toure gibi önemli futbolcuları kadrosuna kattı.
Eski oyuncusu Paul Onuachu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna dahil eden Trabzonspor ise dünyaca ünlü kaleci Andre Onana'yı kiraladı. Bodro-mavili ekip, genç ve uygun maliyetli oyuncular Christ Inao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı alarak şampiyonluk yarışına dahil oldu.