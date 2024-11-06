Yıldırım Demirören yeniden Türkiye Golf Federasyonu başkanı seçildi

"GOLF SPORUNUN İLERİYE GİTMESİ İÇİN ÇALIŞTIK"



Kurul öncesi delegelere hitap eden Demirören, son üç senedir kader birliği yapan yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkürlerini sunduğunu ifade ederek, “Cidden çok güzel şeyler yaptık. Onun için de bugün tekrar karşınıza aday olarak çıkıyorum. Bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızla yola devam edemeyeceğiz, bazılarıyla ise devam edeceğiz, haklarını helal etmelerini istiyorum. 2021’den beri Ankara’da yapılan federasyonumuzun olağan kurulundan beri göreve başlayan yönetim kurulu olarak ülkemizde golf sporunun ileriye gitmesi için çalıştık." ifadelerini kullandı.

