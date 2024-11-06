Yıldırım Demirören yeniden Türkiye Golf Federasyonu başkanı seçildi
Türkiye Golf Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Yıldırım Demirören yeniden seçildi.
Türkiye Golf Federasyonu 6’ncı Olağan ve 9’uncu Mali Genel Kurulu’nda 125 delegenin oyunu alan Yıldırım Demirören dört yıllığına yeniden başkan seçildi.
YÖNETİM LİSTESİ
2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu ile mali raporlarının ibra edildiği genel kurulda yeniden başkan seçilen Demirören’in yönetiminde, Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçaylıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmed Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek ve Güray Yazıcı yer aldı.
"GOLF SPORUNUN İLERİYE GİTMESİ İÇİN ÇALIŞTIK"
Kurul öncesi delegelere hitap eden Demirören, son üç senedir kader birliği yapan yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkürlerini sunduğunu ifade ederek, “Cidden çok güzel şeyler yaptık. Onun için de bugün tekrar karşınıza aday olarak çıkıyorum. Bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızla yola devam edemeyeceğiz, bazılarıyla ise devam edeceğiz, haklarını helal etmelerini istiyorum. 2021’den beri Ankara’da yapılan federasyonumuzun olağan kurulundan beri göreve başlayan yönetim kurulu olarak ülkemizde golf sporunun ileriye gitmesi için çalıştık." ifadelerini kullandı.
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