Yıldız basketbolcu Türk vatandaşı oldu, milli takımda da forma giyecek
31.01.2026 16:52
Yıldı basketbolcusu Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu. 27 yaşındaki oyuncunun A Milli Takım forması giymesi de bekleniyor.
Sezon başında Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Malachi Flynn, geçmişte NBA takımlarından Raptors, Knicks, Pistons ve Hornets'ta da forma giydi.
Bu sezon EuroCup'ta 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ortalamaları tutturan gard, Türk vatandaşı olmasının ardından verdiği demeçte, "Milli Takım forması giymeye hazırım. Takımla bir araya gelmek ve birlikte zaferler elde etmek için heyecanlıyım." dedi.
BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Malachi Flynn, sezon başında transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde BKT Avrupa Kupası ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16'şar maça çıktı.
Avrupa Kupası'nda 17,8 sayı ile 3,9 asist ve ribaunt ortalamalarıyla oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, ligde de 16,8 sayı, 4,7 asist ve 3,1 ribauntluk performans sergiledi.
Malachi Flynn, NBA kariyerinde ise Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons ve Charlotte Hornets takımlarında forma giydi.