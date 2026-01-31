Yıldız basketbolcu Türk vatandaşı oldu, milli takımda da forma giyecek

Sezon başında Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Malachi Flynn, geçmişte NBA takımlarından Raptors, Knicks, Pistons ve Hornets'ta da forma giydi.



Bu sezon EuroCup'ta 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ortalamaları tutturan gard, Türk vatandaşı olmasının ardından verdiği demeçte, "Milli Takım forması giymeye hazırım. Takımla bir araya gelmek ve birlikte zaferler elde etmek için heyecanlıyım." dedi.