Yıldız futbolcu Ivan Rakitic, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a gidiyor

Suudi Arabistan futbol kulüpleri, yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Son olarak Al-Shabab, İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan 35 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'i transfer etti.

Sevilla, yıldız futbolcunun transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.



2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıkan Rakitic, 51 gol, 63 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 106 kez forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da da görev aldı.