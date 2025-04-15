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Yıldız futbolcu Modric de kulüp satın aldı

Kariyerine Real Madrid'de devam eden Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu.

Yıldız futbolcu Modric de kulüp satın aldı

Yıldız futbolcu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.

GELECEK İNŞA ETMEK VURGUSU

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Swansea City, İngiltere 2. ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.

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