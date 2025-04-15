Yıldız futbolcu Modric de kulüp satın aldı
Kariyerine Real Madrid'de devam eden Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu.
Yıldız futbolcu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.
GELECEK İNŞA ETMEK VURGUSU
39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.
Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.
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