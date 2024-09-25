Yıldız futbolcu Raphael Varane 31 yaşında futbola veda etti.

"HER GÜZEL ŞEY BİR GÜN SONA ERER"



Como formasıyla 11 Ağustos'ta sahaya çıktığı ilk maçında dizinden sakatlık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer." ifadelerini kullandı.



Daha önce Lens ve Real Madrid formaları da giyen ve kariyerine Como'da saha dışında devam edeceğini belirten Varane, "Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Yakında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir konu." açıklamasını yaptı.

MİLLİ TAKIMI DA 29 YAŞINDA BIRAKMIŞTI



Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşayan Varane, milli takımı da 29 yaşında bırakmıştı.