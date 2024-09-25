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Yıldız futbolcu Raphael Varane 31 yaşında futbola veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan sezon başında İtalyan ekibi Como'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Yıldız futbolcu Raphael Varane 31 yaşında futbola veda etti

Yıldız futbolcu Raphael Varane 31 yaşında futbola veda etti. 

"HER GÜZEL ŞEY BİR GÜN SONA ERER"

Como formasıyla 11 Ağustos'ta sahaya çıktığı ilk maçında dizinden sakatlık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer." ifadelerini kullandı.

Daha önce Lens ve Real Madrid formaları da giyen ve kariyerine Como'da saha dışında devam edeceğini belirten Varane, "Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Yakında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir konu." açıklamasını yaptı.

MİLLİ TAKIMI DA 29 YAŞINDA BIRAKMIŞTI

Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşayan Varane, milli takımı da 29 yaşında bırakmıştı.

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