Yıldız futbolcu sahte aşı belgesini itiraf etti

İsviçre 'de Granit Xhaka'nın kadro dışı bırakılmasının ardındadaki sır perdesi aralandı.

Yıldız futbolcu , pandemi döneminde maçlara çıkabilmek için yasa dışı yollardan belge hazırlattığını itiraf etti.

33 yaşındaki futbolcu, Covid 19 aşısı olmak istemediği için geçmişte sahte belge kullandığını açıkladı.

“BU BİR HATAYDI”

Kaptanlığını yaptığı milli takımda kadro dışı kalmasının ardından süreci kamuoyuyla paylaşan yıldız orta saha, "Covid-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum. Bu yoğun duygusal süreçte, açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim. Bu bir hataydı." sözleriyle özür diledi.

Futbolcular pandemi döneminde Covid-19 aşısı olmadan maçlara çıkamıyor ve seyahat edemiyorlardı.

Sahte aşı belgesi krizi hakkında konuşan İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knaebel ise "Xhaka'nın geçmişte yaptığı bir hatayı bizimle paylaşmasını anlayışla karşılıyorum." dedi.

İsviçre'nin Uluslar Ligi'ndeki maçlarında oynayamayacak Xhaka, 152 kez formasını giydiği milli takımında uzun süredir kaptanlık yapıyordu.