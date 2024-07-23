Yıldız futbolcu Stefan Savic Süper Lig'e geliyor

Trabzonspor'da stoper transferinde mutlu sona yaklaştı.



Cihan Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katan bordo mavililer, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'le anlaşma sağladı.



Sabah'ın haberine göre; Yıldız stoperin yarın Trabzon'a geleceği ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'la oynanacak maçın kadrosuna dahil edleceği ifade edildi.



Futbol kariyerine BSK Borca'da başlayan Savic, sonrasında Partizan, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid gibi takımların formalarını giydi.