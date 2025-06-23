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Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde

Barcelona'nın yıldızı Gavi, uğruna prensesi reddettiği sevgilisi Ana Pelay ile tatile çıktı.

Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde

Barcelona'nın ve Milli Takımı'nın yıldızı Gavi, şampiyonluk sezonu sonrası soluğu tatilde aldı.

Sevgilisi Ana Pelayo'nın da eşlik ettiği 20 yaşındaki futbolcu, tatilden karesini yayınladı.

İkili birlikte Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında da yer almıştı.

Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde - 1

PRENSES'İN İLGİSİNE KARŞILIK VERMEDİ

Gavi, Ana Pelay için Prensesi Leonor’u reddetmişti.

Gavi'den imzalı takım formasını alan İspanya Kralı Felipe, kızının yıldız futbolcuya hayranlık duyuduğunu da açıklamıştı.

Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde - 2
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