Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde

Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Gavi, şampiyonluk sezonu sonrası soluğu tatilde aldı.



Sevgilisi Ana Pelayo'nın da eşlik ettiği 20 yaşındaki futbolcu, tatilden karesini yayınladı.

İkili birlikte Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında da yer almıştı.