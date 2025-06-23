Yıldız futbolcu uğruna prensesi reddettiği sevgilisiyle tatilde
Barcelona'nın yıldızı Gavi, uğruna prensesi reddettiği sevgilisi Ana Pelay ile tatile çıktı.
Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Gavi, şampiyonluk sezonu sonrası soluğu tatilde aldı.
Sevgilisi Ana Pelayo'nın da eşlik ettiği 20 yaşındaki futbolcu, tatilden karesini yayınladı.
İkili birlikte Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında da yer almıştı.
PRENSES'İN İLGİSİNE KARŞILIK VERMEDİ
Gavi, Ana Pelay için İspanya Prensesi Leonor’u reddetmişti.
Gavi'den imzalı takım formasını alan İspanya Kralı Felipe, kızının yıldız futbolcuya hayranlık duyuduğunu da açıklamıştı.
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