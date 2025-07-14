Yıldız futbolcu Yamal'ın başı dertte: Cüceleri görevlendirmişti

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, görkemli bir partiyle 18. doğum gününü kutladı. Yamal'ın partide cüceleri görevlendirmesi tepki çekti.



Soruşturma açılan Yamal için İspanya'daki Engelliler Derneği'nden açıklama geldi. Yasal ve sosyal tüm adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, Yamal'a aşağılama ve cüceleri nesnelleştirme suçlaması yapıldı.



Yapılan açıklamada, "21. yüzyılda cücelerin özel partilerde eğlence amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez, özellikle de Yamal gibi kamuya mal olmuş kişilerin bu tür olaylara dahil olması durumu vahim hale geliyor.” denildi.



Eşitlik, saygı, etik değerler ve ayrımcılığa vurgu yapılan İspanyol basınındaki haberlerde, Yamal'ın partisi The Wolf of Wall Street filmindeki cücelerin sahnesine benzetildi.