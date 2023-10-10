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Yıldız futbolcu Eden Hazard'dan futbola veda

Eden Hazard, 32 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Yıldız futbolcu Eden Hazard'dan futbola veda

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İngiltere'den İspanya'ya transferinde 115 milyon euro bonservis bedeli ödenen dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında kariyerini noktaladığını duyurdu. 

"DOĞRU ZAMANDA DUR DEMEYİ BİLMELİSİNİZ"

Son olarak Real Madrid forması giyen Hazard, sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerimin ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım." ifadelerini kullandı. 

Hazard'ın formasını giydiği takımlar: Lille, Chelsea, Real Madrid.

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