Yıldız futbolculardan Süper Lig'e ara, 6 maç kaçırabilirler

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın kadroları açıklanırken Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarında mücadele edecek. Turnuvaya katılacak futbolcuların finale kadar giden yolda 6 maç kaçırma ihtimali var.



Süper Lig'de mücadele eden 11 ekipten toplam 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarının kadrolarına çağırıldı.



21 Aralık'ta başlayıp 18 Ocak'ta son bulacak organizasyona en fazla futbolcu gönderen Türk kulübü 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Alanyaspor oldu.



Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, turnuvada boy gösterecek. Alanyaspor'dan ise Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, Afrika Kupası'nda yer alacak futbolcular.

EV SAHİBİ ÜLKEDEN TEK İSİM YOUSSEF EN-NESRYİ



Organizasyona ev sahipliği yapacak Fas'ın kadrosunda Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncusu Youssef En-Nesryi davet edildi. Sarı-lacivertli ekipten Dorgeles Nene de Mali'nin kadrosunda yer alıyor.



Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile Paul Onuachu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek diğer isimler.



Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular arasında en fazla futbolcu, 4 oyuncuyla Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.



Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Başakşehir'den Christopher Operi ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili için mücadele edecek isimler.



AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI



Alanyaspor: Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Demokratik Kongo)

Başakşehir: Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)

Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Fildişi Sahili)

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana (Fildişi Sahili)

Fenerbahçe: Dorgeles Nene (Mali), Youssef En-Nesyri (Fas)

Galatasaray: Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)

Göztepe: Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)

Kasımpaşa: Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)

Kocaelispor: Show (Angola)

Samsunspor: Cherif Ndiaye (Senegal)

Trabzonspor: Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya);



DÖNÜŞ TARİHLERİ



Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüş için en erken tarih 31 Aralık. Gruplarında son sırayı alan takımlar turnuvaya veda edecek.

Fas'ta düzenlenecek şampiyonanın finaliyse 18 Ocak'ta.Söz konusu tarihlerde Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve 18'inci hafta, Türkiye Kupası gruplarında ilk iki hafta ve Süper Kupa maçları oynanacak.

Afrika Kupası'nda final oynayacak takımların oyuncuları, kulüplerinde en fazla 6 maç kaçıracak.