Yıldız futbolcu Morata Galatasaray için geliyor

Galatasaray, hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata'nın transferinde imza aşamasına geldi. Daha önce Milan'la anlaşmaya varan yönetim, oyuncu tarafını da ikna etti.

ANLAŞMA 1,5 YILLIK

Galatasaray Morata'yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.



32 yaşındaki İspanyol yıldızın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.



Morata, Milan formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 1 asist üretti.



Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis ödendi.

