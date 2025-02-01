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Yıldız futbolcu Morata Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferinde imza aşamasına geldi. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gitmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu Morata Galatasaray için geliyor

, hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata'nın transferinde imza aşamasına geldi. Daha önce Milan'la anlaşmaya varan yönetim, oyuncu tarafını da ikna etti.

ANLAŞMA 1,5 YILLIK

Galatasaray Morata'yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

32 yaşındaki İspanyol yıldızın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Morata, Milan formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 1 asist üretti.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis ödendi.

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