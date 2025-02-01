Yıldız futbolcu Morata Galatasaray için geliyor
Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferinde imza aşamasına geldi. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gitmesi bekleniyor.
Galatasaray, hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata'nın transferinde imza aşamasına geldi. Daha önce Milan'la anlaşmaya varan yönetim, oyuncu tarafını da ikna etti.
ANLAŞMA 1,5 YILLIK
Galatasaray Morata'yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
32 yaşındaki İspanyol yıldızın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.
Morata, Milan formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 1 asist üretti.
Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis ödendi.
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