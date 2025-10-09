Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ifşa oldu: Sevgilisi terk etti!

Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yaşadığı birlikteliği noktalama kararı aldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ayrılığın nedeni ihanet. Fonseca, genç futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi.

Ünlü fenomenin, ihanetin ortaya çıkmasının ardından futbolcuyu evden kovduğu da iddia edildi.



GEÇMİŞİNE VURGU YAPILDI



Brezilya basını, haberinde Vinicius Junior’un geçmişteki ilişkilerinde de benzer sadakatsizlik iddialarıyla gündeme geldiğine vurgu yaptı.



Fonseca’nın bu kez ihanet karşısında geri adım atmayarak ihaneti affetmeyen kadın olarak adından söz ettirdiği ifade edildi.