Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş!

Süper Lig'in başlamasına artık 1 haftadan kısa bir süre kalırken, transferde de hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız bir isim için karşı karşıya geldi.



Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler ile David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferlerini gerçekleştiren siyah-beyazlıların peşindeki isim ortaya çıktı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan forması giyen Samuel Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.