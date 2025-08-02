Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş!
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'in başlamasına artık 1 haftadan kısa bir süre kalırken, transferde de hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız bir isim için karşı karşıya geldi.
Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler ile David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferlerini gerçekleştiren siyah-beyazlıların peşindeki isim ortaya çıktı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan forması giyen Samuel Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ ZOR İHTİMAL
Haberin devamında anlaşma ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın sunduğu şartların Milan'ın taleplerini karşılamadığı aktarıldı.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Calciomercato'nun haberinde ise Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüşeceği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kadrosuna katmak isteyeceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.
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