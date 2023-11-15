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Yıldız voleybolcuya Isabelle Haak'a hediye matkap

Bir dönem Türkiye'de Vakıfbank forması da giyen yıldız voleybolcu Isabelle Haak'a, kariyerine devam ettiği İtalya'da matkap seti hediye edildi.

Yıldız voleybolcuya Isabelle Haak'a hediye matkap

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Bir dönem Vakıfbank forması giyen ve daha sonra takımdan ayrılarak İtalya'nın Imoco Conegliano'na takımına transfer olan Isabelle Haak sosyal medyada gündem oldu.

Haak, Firenze maçında 18 sayı ürettirken bu müsabakada yüzde 69'luk hücum yüzdesi yakaladı. Haak, ayrıca Firenze maçında 2 servis sayısı üretti. 18 sayısıyla maçın oyuncusu seçildi.

Haak, maçın ardından aldığı hediye ile dikkat çekti. İsveçli voleybolcuya maç sonunda matkap seti hediye edildi.

Yıldız voleybolcuya Isabelle Haak'a hediye matkap - 1
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