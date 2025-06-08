Yıldızların birbirine girdiği maçta kazanan Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı.



Stuttgart'taki Mercedes-benz Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Almanya'nın 33. dakikada VAR kararıyla penaltısı iptal edilirken Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe, 45. dakikada takımını öne geçirdi.



Almanya, 54. dakikada ağları buldu ancak VAR kararıyla gol sayılmadı.

Fransız orta saha Michael Olise, 84. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YILDIZLAR ARASINDA KAVGA

61. dakikada Jonathan Tah ile Lucas Hernandez arasında yaşanan bir pozisyon sonrasında çıkan kavgaya diğer futbolcular da dahil oldu.



Maçın hakemi Ivan Kruzliak, yaşanan gerilim sonrası iki isme de sarı kart gösterdi.