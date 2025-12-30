Yılın hakemleri belli oldu, Süper Lig'de maç yöneten isim de listede
30.12.2025 12:30
NTV - Haber Merkezi
2025 yılının en iyi hakemleri açıklandı. Listede Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten isim de yer aldı. İşte ayrıntılar ve sıralama...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılında dünyanın en iyi hakemlerini duyurdu.
Listede 10 hakem paylaşılırken, Süper Lig'de dev derbiyi yöneten Slavko Vincic 7. sırada yer aldı.
Vincic, 24 Şubat 2025’te oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.
Vincic, 55 yıl sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem olarak kayıtlara geçmişti.
2025’İN EN İYİ 10 HAKEMİ
10- Sandro Scharer (İsviçre): 12 puan
9- Maurizio Mariani (İtalya): 25 puan
8- Alireza Faghani (Avustralya) 25 puan
7- Slavko Vincic (Slovenya): 41 puan
6- Felix Zwayer (Almanya): 45 puan
5- Michael Oliver (İngiltere): 53 puan
4- İstvan Kovacs (Romanya): 54 puan
3- Szymon Marciniak (Polonya): 55 puan
2- François Letexier (Fransa): 55 puan
1- Clement Turpin (Fransa): 65 puan