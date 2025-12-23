Yılın son derbisinde kazanan Beşiktaş
23.12.2025 17:03
Son Güncelleme: 23.12.2025 23:40
NTV - Haber Merkezi
Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki mücadeleyi 2-1 Beşiktaş kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.
Mücadeleyi Beşiktaş deplasmanda 2-1 kazandı. Maçın golleri Beşiktaş Cerny'den Fenerbahçe'de ise Asensio'dan geldi. Bu skorla siyah beyazlılar gruplara 3 puanla başladı.
BEŞİKTAŞ'TA 5, FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.
53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.
Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.
Fenerbahçe'de Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.
FENERBAHÇE 1 - BEŞİKTAŞ 2
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
33' Beşiktaş Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti
36' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sarı kart çıktı
39' Beşiktaş'ta Devrim sarı kart gördü
42' Fenerbahçe penaltı kazandı.
42' Abraham sarı kart gördü
44' Asensio'nun penaltıdan attığı gol sonrası maça eşitlik geldi: 1-1
45+4 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
61' Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de sarı kart gördü
72' Beşiktaş'ta Jurasek ve Devrim'in yerine Rıdvan ile Kartal oyuna dahil oldu
75' Fenerbahçe'de Bartuğ'un yerine Yiğit Efe oyuna girdi
85' Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Emirhan Topçu kenare geldi, Demir Ege Tıknaz ile Gabriel Paulista maça dahil oldu
89' Fenerbahçe'de Kerem'in yerine Alaettin oyunda
90+1' Cerny'nin ikinci golüyle Beşiktaş öne geçti: 2-1
90+5 Maç sona erdi
Oyuncular sahaya "Filistin Yalnız Değildir! 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.
YEDEK KULÜBESİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 13 oyuncusunun yokluğunda yedek kulübesini altyapıdan takviye etti.
Sarı-lacivertlilerde altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, 16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki orta saha Mustafa Serhan Kök yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
2 İSİM İLK KEZ
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz kariyerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli formayı giydi.
Genç stoper Yiğit Efe Demir ile altyapıdan 5 genç oyuncu da teknik heyetten şans bekledi.
İLK DERBİ HEYECANI
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.