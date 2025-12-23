Yılın son derbisinde kazanan Beşiktaş

Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.



Mücadeleyi Beşiktaş deplasmanda 2-1 kazandı. Maçın golleri Beşiktaş Cerny'den Fenerbahçe'de ise Asensio'dan geldi. Bu skorla siyah beyazlılar gruplara 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5, FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.

53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.



Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.

Fenerbahçe'de Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.



FENERBAHÇE 1 - BEŞİKTAŞ 2



MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR



1' Maç başladı



33' Beşiktaş Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti



36' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sarı kart çıktı



39' Beşiktaş'ta Devrim sarı kart gördü



42' Fenerbahçe penaltı kazandı.



42' Abraham sarı kart gördü



44' Asensio'nun penaltıdan attığı gol sonrası maça eşitlik geldi: 1-1



45+4 İlk yarı sona erdi



İKİNCİ DEVRE



61' Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de sarı kart gördü



72' Beşiktaş'ta Jurasek ve Devrim'in yerine Rıdvan ile Kartal oyuna dahil oldu



75' Fenerbahçe'de Bartuğ'un yerine Yiğit Efe oyuna girdi



85' Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Emirhan Topçu kenare geldi, Demir Ege Tıknaz ile Gabriel Paulista maça dahil oldu



89' Fenerbahçe'de Kerem'in yerine Alaettin oyunda



90+1' Cerny'nin ikinci golüyle Beşiktaş öne geçti: 2-1



90+5 Maç sona erdi