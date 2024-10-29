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Yılın teknik direktörü Carlo Ancelotti

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Yılın teknik direktörü Carlo Ancelotti

UEFA ile Fransız dergisi France Football'un düzenlediği ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'ye erkeklerde yılın teknik direktörü seçildi.

ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.

Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.

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