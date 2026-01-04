Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor, anlaşmaya varıldı

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, sezon içi transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takviyelerine devam ediyor.

Son olarak AEK'dan pota altı oyuncusu Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir atak daha geldi.

NANDO DE COLO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe Beko'nun ASVEL'de forma giyen oyun kurucu Nando de Colo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.