Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor, anlaşmaya varıldı
04.01.2026 17:47
Selim Başeğmezer
EuroLeague'de sezon içi transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala Fenerbahçe Beko'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, sezon içi transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takviyelerine devam ediyor.
Son olarak AEK'dan pota altı oyuncusu Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir atak daha geldi.
NANDO DE COLO GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe Beko'nun ASVEL'de forma giyen oyun kurucu Nando de Colo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Nando de Colo.
Basket News'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 38 yaşındaki basketbolcu ile el sıkıştı.
Fransız oyun kurucunun EuroLeague'de sezon içi transfer döneminin kapanacağı 5 Ocak tarihinden hemen önce ASVEL'den ayrılacağı ifade edildi.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'DE OYNADI
Nando de Colo, 2019 yılında başantrenörlüğünü Zeljko Obradovic'in yaptığı Fenerbahçe Beko'ya katılmış ve 2022 yılına kadar forma giymişti.