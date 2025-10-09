Yılmaz Vural 41. takımından gönderildi: Sadece 22 gün kalabildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, 17 Eylül'de takımın başına getirdiği teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırma kararı aldı.



Takımın başında 22 gün kalan Vural'ın aldığı kötü sonuçların ardından Sarıyer yönetimi tecrübeli hocayı gönderdi.

Sarıyer, son olarak evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. 72 yaşındaki teknik adam, Sarıyer ile 4 maça çıkmış, bu müsabakalardan 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı.

VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Vural'ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle:



Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK.