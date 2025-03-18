Yılmaz Vural: Türk futbolu iki takım arasındaki kavgayı izliyor

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kavgayı izlediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe ve Galatasaray, 300 milyon Euro gibi bir bütçeyle yarışan takımlar. Dikkat edersen açık ara gittiler. Aşağıdan kimsenin yetişme olasılığı yok. Böyle bir lig sana keyif veriyor mu ? Demek ki bir ekonomik dengesizlik var. Türk futbolu, bu iki takım arasındaki kavgayı izliyor. O bunu yaptı, bu bunu yaptı 'yapı' var falan filan. Sonuç olarak bakıldığında futbol çok ön planda konuşulmuyor. Konuşulan saha dışında ne yapılıyor, ne oluyor. Madem böyle bir şey varsa bunu çözmesi gereken bir kurum var, o da Futbol Federasyonu diye biliyoruz." dedi.

"HAKEMLERİMİZ BU OLUMSUZ GÖRÜNTÜYE MAALESEF ÇÖZÜM BULAMADIĞI İÇİN BAŞKA BİR ÇÖZÜM ARANDI"



Yabancı hakem konusundaki düşüncelerini de paylaşan Vural, “Bu karar niye verildi ? Hakikaten hakemlerimiz iyi maç yönetmiyorlar. Her maçtan sonra maçtan çok hakem konuşuluyor. Onların şartlı davranıldığı düşünülüyor. Bir 'yapı' olduğu söyleniliyor, bu gerçek. Bunları kabullenmek zorundayız. Hakemlerimiz bu olumsuz görüntüye maalesef çözüm bulamadığı için başka bir çözüm arandı ve bir yabancı hakem getirildi. Ondan sonrasıyla ilgili bakalım bu iş nerede devam edecek, ne zaman bitecek. 55 yıl sonra bu karar alındı. Yarım asırdan fazla zaman geçmiş. Düşünülmeden yapıldığı ortada. Diğer takımlarımız da yabancı hakem istiyor, bakalım ne yapacaklar. Bir tane getiriyorsun, öbürünün ondan farkı ne? Adana Demirspor ligde sonuncu sırada o da isteyebilir, lider Galatasaray da isteyebilir. Yok o takım şampiyonluğa oynuyor, öteki de düşmemeye oynuyor. Onun için de çok önemli. Şampiyonluktan daha önemli. Böyle olunca çözümü bulmak çok kolay Türkiye'de. Ben federasyonun yerinde olsam, 'Arkadaşlar böyle bir şey yaptık ama burası Türkiye, bundan vazgeçtik' derim. Konu kapanır." ifadelerini kullandı.



DERBİ YORUMU



Milli aranın sonrasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iyi bir oyun beklemediğini dile getiren Vural, sözlerini şöyle noktaladı:



"Beşiktaş için önemli değil, Galatasaray için çok önemli. Beşiktaş büyük bir takımımız. Onların sahasında oynanacak. Türkiye'de derbiler şekil olarak dünyanın en büyük derbisi oluyor. Maç öncesi konuşulması, muhabbeti, hakem seçimi, beklentiler insanlar büyük bir heyecanla stadyuma geliyorlar. Maç bir başlıyor, İngiltere Ligi'nin vasat bir takımının oynandığı maç kalitesiyle oynanmıyor. Herkes beraberliğe oynuyor ve kaybetmemeyi düşünüyor. Taraftarlarda düşün ki Galatasaray-Fenerbahçe maçında beraberliğe kaldıkları için tribüne çağırdılar takımlarını. Memnun kaldılar sonuçtan. Böyle bir derbi var. Bizde şekil olarak hakikaten önemli bir derbi ama içerik olarak derbiler Türkiye Ligi'nin vasat oynanan maçlarından daha kötü oyunla sonuçlanıyor maalesef. Bunun da ondan farklı olacağını düşünmüyorum."