Yılmaz Vural'a alacaklarını ödemeyen Menemen FK'ya transfer yasağı!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi Başkan Bilgin Tokul'un yönetimini devretmeye çalıştığı, birçok önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen henüz hiçbir hamle yapmayan Menemen Futbol Kulübü'ne eski teknik patronu Yılmaz Vural'dan kötü haber geldi.



Antrenmanlarını belirsizliğin gölgesinde sürdüren Menemen FK, takımı 2023-2024 sezonunda çalıştıran Türk futbolunun en çok kulüpte görev yapan teknik direktörü Yılmaz Vural'ın alacağı nedeniyle transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-lacivertlilere Yılmaz Vural ve eski futbolcularından Sedat Şahintürk'ün alacakları nedeniyle transfer yasağı getirdi.



Yılmaz Yılmaz ve takımda yine 2023-2024 sezonunda görev yapan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk’e gerekli ödeme yapılmadığı takdirde Menemen FK yeni sezon öncesi dış transfer yapamayacak.



Transfer tahtası kapalı olan İzmir ekibinin Yılmaz Vural ve Sedat'a ne kadar borcu olduğu bildirilmedi. 72 yaşındaki Yılmaz Vural, Menemen FK'nın dümeninde 29 maça çıkarak takıma Play-Off oynatmıştı. Vural, Menemen'den sonra geçen sezon hiçbir kulüpte görev almadı.