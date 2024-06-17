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Yılmaz Vural'dan Menemen açıklaması

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Yılmaz Vural, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

Yılmaz Vural'dan Menemen açıklaması

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör , katıldığı bir programda sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.


"BENİ BUGÜNE KADAR KİMSE ARAMADI"

2024 Avrupa Şampiyonası'nı takip etmek üzere Almanya'da olan tecrübeli teknik adam, son 6 ayda Menemen temsilcisinden tek kuruş para almadıklarını söyleyerek, "Orayı sevdik, kalmak isterim. Arzu ederler, bize talip olurlarsa ve şampiyon olma gibi niyetleri varsa seve seve devam ederiz. Beni bugüne kadar kimse aramadı" dedi.

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