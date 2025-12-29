Yine Mourinho yine olay, maç 2-2 bitti "Kazandık" dedi

Portekiz futbolunun bir numarası Liga Portugal'da Braga ile Benfica karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Benfica, bir maç eksiği bulunan lider Porto'nun 7 puan gerisine düştü. B

Maçın 75. dakikasında yaşananlar, maça damga vurdu. Benfica cephesi önce bir penaltı bekledi, oyunun devamında ise fileleri havalandırdı. Hakem, golü faul gerekçesiyle iptal ederken; VAR incelemesinin ardından penaltı da verilmedi.



“3-2 YENMEK HARİKA BİR SONUÇ”

Gelişmelerin ardından Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maç sonucu 2-2 olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli teknik direktör "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullandı.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı ancak VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol kesinlikle geçerli. Bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık!



Bazı kulüpler hakem hatalarıyla maç kazanıyor. Bazı kulüpler hakem hatalarıyla kaybediyor. Garip şeyler oluyor."