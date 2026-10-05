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Yine olmadı. A Milli Takım, İtalya'da da yenildi

05.10.2026 20:31

Son Güncelleme: 05.10.2026 23:43

Yine olmadı. A Milli Takım, İtalya'da da yenildi
Anadolu Ajansı

Eren Elmalı'nın rakibiyle mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya'ya yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

 

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Scamacca, 65. dakikada Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. Ay-yıldızlıların tek sayısı ise 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi.

 

Bu skorun ardından üst üste 4. kez yenilen A Milli Takım, grupta puansız olarak son sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan İtalya ise 7 puanla 2. basamakta yer buldu.

 

Milliler, 12 Kasım 2026'da Belçika'yı konuk edecek. İtalya ise aynı tarihte Fransa'yı ağırlayacak.

23:30
FARK 2'YE ÇIKTI
87. Dakika: İtalya 3-1 önde. A Milli Takım'ın savunmasını eksik yakalayan İtalya'da ceza sahası içine gönderilen topu tamamlayan Esposito, skoru 3-1 yaptı.
23:21
MİLLİLER YÜKLENİYOR
78. Dakika: Milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün yay üzerine çevirdiği topa vuruşunu yapan Salih'in şutunu kaleci kornere çeldi.
23:08
İTALYA YENİDEN ÖNDE
65. Dakika: İtalya yeniden öne geçti. A Milli Takım'ın yarı alanından kullanılan serbest vuruşta topa yükselen Calafiori'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.
Reuters
23:04
MAÇTA EŞİTLİK VAR
61. Dakika: A Milli Takım aradığı golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Zeki'nin içeriye çevirdiği topu tamamlayan Aral Şimşir, skoru 1-1'e getirdi.
Reuters
23:01
UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
58. Dakika: İtalya tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Doumbia'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
22:57
MİLLİLER GOLE YAKLAŞTI
55. Dakika: A Milli Takım gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yunus'un ortasına kaasıyla vuran Aral'ın şutunda savunma araya girdi.
22:48
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI
Müsabakanın ikinci yarısı başladı, her iki takımda da değişiklik yok.
22:32
İLK YARI BİTTİ
Karşılaşmanın ilk devresi, İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
22:12
İTALYA ÖNDE
26. Dakika: İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Scamacca'nın vuruşu üst direkten ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
22:04
NET GOL KAÇTI
17. Dakika: Milliler gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin şık pasıyla savunma arkasına koşu yapan Yunus'un kafa vuruşu kalecide kaldı.
22:04
BU KEZ SALİH DENEDİ
16. Dakika: A Milli Takım bir kez daha etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Aral Şimşir'in dışarıya bıraktığı topu Salih Özcan, kontrolü sonrası sert şutla bitirmek istedi ancak kaleci kurtardı.
22:00
OZAN VURDU, KALECİ SON ANDA KURTARDI
13. Dakika: İlk tehlike millilerden. Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Kabak'ın sert şutunu kaleci Donnarumma kornere çeldi.
21:58
HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNDE
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.
Anadolu Ajansı
21:45
İLK DÜDÜK ÇALDI
İtalya-Türkiye maçı başladı.
21:07
MONTELLA: "NEGATİF DÖNEMİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Tabii ki full konsantre ve hazırız. Negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz. En iyi şekilde performans vermek ve bu negatif dönemi bitirmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı
20:38
ELMAZ: "BİZİM İÇİN FIRSAT"
Bartuğ Elmaz: "Maçlar bizim için kötü geçti, kötü sonuçlar aldık. Futbolda böyle zamanlar oluyor. Nasıl ayağa kalkacağımız önemli. Bu maç bizim için fırsat. Bugün en iyi şekilde mücadele edip bu maçı kazanmak istiyoruz."
Reuters
20:32
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Romano, Mancini, Ruggeri, Doumbia, Barella, Vergara, Scamacca, Maldini. Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.

 

Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

 

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.

 

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

 

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.

 

ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ

 

Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

 

İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

 

Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

 

İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

 

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

 

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

 

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

 

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.